6 قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

لقي اثنان من موظفي دائرة الجمارك الباكستانية مصرعهما وأُصيب أربعة بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون، أمس، على سيارة لدائرة الجمارك في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأفاد قائد الشرطة المحلية محمد عدنان في تصريح صحفي، أن موظفين كانا يؤديان مهام عملهما على إحدى نقاط التفتيش الأمني، عندما أطلق مجهولون النار عليهم، مضيفاً أن قوات الأمن مشّطت مكان الحادث للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن شرطة خيبر بختونخوا القول إن مسلحين كانوا مختبئين بين الأحراش هاجموا السيارة التي تقل موظفي دائرة الجمارك على طريق ساجو، وفروا بعد ذلك من موقع الهجوم على متن درجات بخارية.

يذكر أن هذا الحادث يعد الثاني من نوعه، حيث قُتل خمسة موظفين قبل ثلاثة أيام، بينهم ضابط في إدارة الجمارك في إطلاق نار نفذه مهاجمون في المنطقة ذاتها وفروا بعدها.