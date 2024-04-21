البنك الأفريقي للتنمية: ديون القارة من أهم عوائق نموها

قال أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية إن ديون القارة الأفريقية الخارجية تعد من أهم أسباب عرقلة إمكانات نموها الهائلة كما تؤثر في مستقبل الدول.

وأوضح أديسينا، في بيان الأحد، أن تضخم الدين الخارجي لأفريقيا بلغ 824 مليار دولار أميركي مع تخصيص البلدان 65% من ناتجها المحلي الإجمالي لخدمة هذه الالتزامات، مشيرا إلى أن القارة ستدفع 74 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون هذا العام وحده، وهي زيادة حادة من 17 مليار دولار في عام 2010.

ودعا إلى ضرورة معالجة القضايا الهيكلية في مشهد الديون في أفريقيا وسط الضغوط المالية التي تواجهها الدول الأفريقية بسبب جائحة كورونا واحتياجات البنية التحتية وارتفاع التضخم.

وانتقد رئيس البنك الأفريقي للتنمي ما يسمى ب"علاوة أفريقيا" التي تدفعها دول القارة عند الوصول إلى أسواق رأس المال على الرغم من أن البيانات تظهر أن معدلات التخلف عن السداد في أفريقيا أقل من معدلات التخلف عن السداد في المناطق الأخرى، داعياً إلى وضع حد لهذا التصور للمخاطر، الذي يرى أنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأفريقية.