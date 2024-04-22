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اليابان.. البحث يتواصل عن طاقم مروحيتين منكوبتين

سفينة تابعة للبحرية اليابانية تقوم بعملية بحث وإنقاذ في الموقع الذي تحطمت فيه الطائرتان
22 ابريل 2024 07:42

استمرت عمليات البحث اليوم الاثنين عن سبعة أفراد تابعين للقوات البحرية اليابانية فقدوا في حادثي مروحيتين خلال تدريب مضاد للغواصات في وقت متأخر من ليل السبت في المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المروحيتين من طراز إس إتش60- كيه، اللتان تعتقد وزارة الدفاع أنه من المرجح أنهما اصطدمتا، كانت كل واحدة منهما تقل على متنها أربعة أشخاص، وتأكدت وفاة شخص واحد.

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وتخطط وزارة الدفاع لتحليل اثنين من مسجلات الطيران التي تم انتشالها من المنطقة التي تجري فيها عملية البحث. وكانت المروحيتان قد فقدتا الاتصال الساعة 38:10 مساء(1338 بتوقيت جرينتش). والساعة 04:11 مساء (1404 بتوقيت جرينتش). يوم السبت على التوالي، حيث تلقت قوات الدفاع الذاتي البحرية رسالة استغاثة الساعة 39:10 مساء. وتم تحديد موقع التحطم في المياه على بعد حوالي 270 كيلومترا شرق جزيرة توريشيما في سلسلة جزر إيزو، حيث يبلغ عمق المياه حوالي 5500 متر.

المصدر: وكالات
سفينة
اليابان
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