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الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني جديد

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
22 ابريل 2024 17:02

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية جنوب غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في إنجاز ميداني جديد للجيش الروسي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها سيطرت على "نوفوميخايليفكا" التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن دونيتسك وليس بعيداً عن "فوغليدار" البلدة الواقعة عند تقاطع الجبهتين الجنوبية والشرقية والتي تحاول روسيا السيطرة عليها.
وتعلن القوات الروسية باستمرار سيطرتها على قرى وبلدات بينما يواجه الجيش الأوكراني نقصاً في الذخيرة وفي استقطاب مجندين جدد.
كانت روسيا أعلنت، أمس الأحد، أنها سيطرت على بلدة "بوغدانيفكا" الواقعة بين "باخموت" و"تشاسيف يار" في شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
روسيا
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