الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية
22 ابريل 2024 17:25

قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت "عدة" صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، ما أثار حفيظة سول التي وصفت‭ ‬عملية الإطلاق بأنها تهديد خطير للاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
كما جاء في تحذير، صادر عن الحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وردد خفر السواحل الياباني نفس الحديث. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنها عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مكان قريب من العاصمة بيونجيانج. وحلقت الصواريخ لمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر.
وقالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم الاثنين في بيان، إنها على علم بإطلاق صواريخ باليستية، مضيفة أنها لم تقدر وجود أي تهديد فوري للأفراد الأميركيين أو الأراضي أو الحلفاء من عملية الإطلاق.

أخبار ذات صلة
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً
كوريا الشمالية تختبر رأساً حربياً لصاروخ
المصدر: رويترز
كوريا الشمالية
إطلاق صواريخ
صواريخ باليستية
آخر الأخبار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
علوم الدار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
اليوم 16:37
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
الرياضة
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
اليوم 16:21
"أبوظبي الدولي للكتاب"ينطلق 29 أبريل بمشاركة 1350 عارضاً
التعليم والمعرفة
"أبوظبي الدولي للكتاب" ينطلق 29 الجاري بمشاركة 1350 عارضاً
اليوم 15:50
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
اليوم 15:48
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©