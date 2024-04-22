الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إرهابيون يختطفون عشرات المدنيين في مالي

حنديان من الجيش المالي
22 ابريل 2024 17:37

يحتجز إرهابيون أكثر من 110 مدنيين منذ ستة أيام في وسط مالي كما ذكرت مصادر محلية اليوم الاثنين.
وكان هؤلاء المدنيون على متن ثلاث حافلات اعترضها في 16 إبريل الجاري إرهابيون وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي "باندياغارا" و"بانكاس" في وسط مالي، حسب تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.
وقال عمر أونغويبا أحد أعضاء هذا التجمع، اليوم الاثنين "نطالب بالإفراج عن أكثر من 110 ركاب من ثلاث حافلات اختطفهم إرهابيون الثلاثاء".
وصرح عضو في المجلس البلدي في باندياغارا، طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن "الحافلات الثلاث والركاب، الذين يزيد عددهم على 120 شخصا، ما زالوا في أيدي الإرهابيين".
كانت شائعات تحدثت عن إطلاق الجيش المالي سراح هؤلاء المدنيين المحتجزين في أعقاب عملية الخطف هذه.
وفي 19 إبريل، نشر تجمع جمعيات باندياغارا نفسه بيانا دان فيه "استمرار الهجمات الإرهابية" و"تزايد أعداد النازحين".
ومنذ 2012، تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. 

أخبار ذات صلة
«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف دورة تدريبية لـ«فاتف»
15 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو الديمقراطية
المصدر: وكالات
مالي
الإرهاب
اختطاف
آخر الأخبار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
علوم الدار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
اليوم 16:37
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
الرياضة
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
اليوم 16:21
"أبوظبي الدولي للكتاب"ينطلق 29 أبريل بمشاركة 1350 عارضاً
التعليم والمعرفة
"أبوظبي الدولي للكتاب" ينطلق 29 الجاري بمشاركة 1350 عارضاً
اليوم 15:50
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
اليوم 15:48
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©