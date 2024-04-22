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العراق وتركيا يوقّعان اتفاق إطار استراتيجي للتعاون

رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي يتبادلان الاتفاق
22 ابريل 2024 21:52

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق وقع مع تركيا اتفاق إطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العراق.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن اتفاق الإطار الاستراتيجي سيمثل خارطة طريق لبناء تعاون استراتيجي مستدام. وأكد البيان على أهمية طريق التنمية في الجانب الاقتصادي وتعزيز التكامل الاقتصادي والتباحث في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التجارة وتشجيع الاستثمار، على المستوى الرسمي عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
واتفق رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي على السعي لتفعيل مجلس الأعمال العراقي التركي، وجعله منصة يتبادل الطرفان من خلالها خبراتهما العملية، والمشاركة في تعزيز التعاون وتنمية المشاريع في البلدين والتأكيد على تعزيز الأمن المشترك بين البلدين، وعدم السماح بأن تكون أراضي البلدين منطلقاً للاعتداء بينهما.
كما تم التأكيد على وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية - تركية مشتركة داخل العراق، برأس مال مشترك، والعمل على تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين لغرض السياحة والتجارة والاستثمار والعلاج والدراسة.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق، خلال المباحثات، على التعاون في مجال المياه، وصياغة مشاركة ورؤية جامعة لمصالح الجانبين في مشاريع البنى التحتية للري وإدارة المياه، فضلاً عن عرض ملفات التنسيق المشترك، التي تخصّ الزراعة والكهرباء والجوانب الصحية والرياضية والشبابية.

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المصدر: وكالات
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تركيا
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