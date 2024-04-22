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«الرئاسي اليمني»: الحوثيون يُصعِّدون في مختلف الجبهات

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
23 ابريل 2024 02:26

عدن (الاتحاد)

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أكد الرئاسي اليمني أن جماعة الحوثي تقوض فرص السلام، وتُصعِّد في مختلف الجبهات، مشيراً إلى ضرورة دعم الحكومة، وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد العليمي، أمس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفين فايجن.  واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزاءها.
وتطرق اللقاء في هذا السياق إلى هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تداعيات انتهاكات جماعة الحوثي لحقوق الإنسان، وتقويضها المستمر لفرص السلام، بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية.
كما شدد العليمي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة جميع الأنشطة التي تسهل للجماعة مواصلة إجراءاتها الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين.
وفي سياق منفصل، أعلنت مصادر محلية وسكان، أمس، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، جراء الأمطار التي تشهدها البلاد منذ أيام، مضيفة «إن حصيلة الضحايا منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة جراء المنخفض الجوي، ارتفع إلى 13 شخصاً على الأقل خلال أسبوع».  وذكر السكان أن الأمطار تسببت كذلك بتضرر عدد كبير من المنازل وانسداد القنوات وانقطاع مياه الشرب في وادي حضرموت. وشكا السكان «عدم وصول فرق الإغاثة وسط تقصير من قبل السلطات المحلية».

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الحوثيين
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