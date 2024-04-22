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أردوغان يبحث في بغداد ملفات المياه والأمن الإقليمي

الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع في بغداد (رويترز)
23 ابريل 2024 02:27

هدى جاسم (بغداد)

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العراق وتركيا يوقّعان اتفاق إطار استراتيجي للتعاون

وقَّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، اتفاقيتين إطاريتين للتعاون الثنائي، و24 مذكرة تفاهم في شتى المجالات. 
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان الذي يزور العراق حالياً، إن البلدين وقعا اتفاقية للإطار الاستراتيجي لتكون خريطة طريق لبناء تعاون استراتيجي مستدام في المجالات كافة، على أن تنبثق منها لجان دائمة للأمن والطاقة والاقتصاد. 
وأضاف أنهما وقعا كذلك اتفاقية للتعاون بشأن المياه، تتضمن تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنياته الحديثة، وتستمر لمدة عشر سنوات. 
وأشار السوداني إلى أنهما رعيا كذلك توقيع 24 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات وقطاعات مختلفة، لافتاً إلى أنهما بحثا التنسيق الأمني الثنائي لمواجهة التحديات التي يشكلها وجود عناصر مسلحة قد تتعاون مع الإرهاب، وتخرق أمن البلدين، وكذلك وجود مناطق رخوة تحتاج إلى المزيد من السيطرة والاستقرار في مناطق حدودية مشتركة. 
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ أمن العراق وتركيا وحدة واحدة لا تتجزأ، قائلاً:  «نتمسك بعدم السماح لأي قوة أن تستخدم أرض العراق منطلقاً للاعتداء على الجوار».
وأشار السوداني إلى أنه اتفق مع الرئيس أردوغان على التعاون الأمني الذي من شأنه تحقيق استقرار البلدين.
بدوره، قال أردوغان إن الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت تشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن الطرفين سيشكلان لجاناً دائمة مشتركة لضمان الاستمرار ومراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات والإشراف على المفاوضات الفنية في العديد من المجالات. 
وأضاف: «اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك التي وقّعناها مع رئيس الوزراء العراقي تشكل خريطة طريق قوية». وأوضح أن المباحثات تركزت أيضاً على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب باعتباره أحد أهم البنود التي نُوقِشَت. 
واستبق جلسة المباحثات الموسعة لقاء ثنائي بين السوداني وأردوغان، تناول مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات والملفات ذات الاهتمام المشترك. 
كما تناول تطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف، وسبل منع انتشار الصراع والتوترات في المنطقة.
يوم واحد
والتقى أردوغان في بغداد نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر رئاسة الجمهورية.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان ناقش مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية وعالمية، ومكافحة الإرهاب.
وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس التركي أردوغان إلى العراق منذ 13 عاماً، ويترأس فيها حالياً وفداً رسمياً كبيراً يضم عدداً من الوزراء، وتستغرق يوماً واحداً.

العراق
تركيا
محمد شياع السوداني
رجب طيب أردوغان
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