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الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى في ضحايا غرق قارب

الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى في ضحايا غرق قارب
23 ابريل 2024 02:27

أبوظبي (وام) 

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا غرق ركاب قارب.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها لحكومة ولشعب أفريقيا الوسطى الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ولقي 58 شخصاً على الأقل مصرعهم، يوم الجمعة الماضي، واعتبر آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضح المدير العام للحماية المدنية توماس ديماس، أنه تم انتشال 58 جثة حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين تحملهم العبارة لا يزال مجهولاً. وقال توماس لإذاعة راديو جويرا في أفريقيا الوسطى، إن من بين القتلى العديد من النساء والأطفال. 

الإمارات
أفريقيا الوسطى
غرق قارب
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