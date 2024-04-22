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مستوطنون يهاجمون قرية في رام الله

أفراد من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
23 ابريل 2024 02:26

رام الله (الاتحاد)

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم مستوطنين على بلدة «برقة» في رام الله بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن رئيس مجلس القرية صايل كنعان قوله، إن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام أحد السكان وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب السكان.
وتابع أن «القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان».

رام الله
غزة
فلسطين
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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