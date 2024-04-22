الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة

طفلتان تجلسان قرب مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
23 ابريل 2024 02:26

غزة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: انهيار المنظومة الصحية في غزة يهدد حياة مئات الآلاف

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة وجود ثلاثة آلاف فلسطيني تحت أنقاض المنازل، التي قصفها الجيش الإسرائيلي، لم يتم انتشالهم في جنوب قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المفقودين الذين هم في عداد القتلى يتوزع على مدينة خان يونس، حيث تم توثيق وجود أكثر من 2000 مفقود، ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، تم توثيق وجود ألف مفقود، مؤكدة وصولها لمرحلة العجز في مواصلة انتشال الضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق قطاع غزة كافة لعدم توافر الوقود والمعدات الثقيلة المستخدمة لإزالة الركام.

غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
علوم الدار
شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية
اليوم 16:37
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
الرياضة
روكي «البديل المنقذ» في عجمان
اليوم 16:21
"أبوظبي الدولي للكتاب"ينطلق 29 أبريل بمشاركة 1350 عارضاً
التعليم والمعرفة
"أبوظبي الدولي للكتاب" ينطلق 29 الجاري بمشاركة 1350 عارضاً
اليوم 15:50
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان ويبحث معه آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مختلف المجالات
اليوم 15:48
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تنمية المجتمع" تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©