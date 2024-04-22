3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة وجود ثلاثة آلاف فلسطيني تحت أنقاض المنازل، التي قصفها الجيش الإسرائيلي، لم يتم انتشالهم في جنوب قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المفقودين الذين هم في عداد القتلى يتوزع على مدينة خان يونس، حيث تم توثيق وجود أكثر من 2000 مفقود، ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، تم توثيق وجود ألف مفقود، مؤكدة وصولها لمرحلة العجز في مواصلة انتشال الضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق قطاع غزة كافة لعدم توافر الوقود والمعدات الثقيلة المستخدمة لإزالة الركام.