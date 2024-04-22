بايدن يقدّم تعهدا لأوكرانيا بشأن حزمة الأسلحة الجديدة

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بإرسال المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا بسرعة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعد بايدن زيلينسكي بأن يرسل إليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما إن يصادق الكونغرس الأميركي نهائيا عليها.

وقال بايدن إن رزمة المساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار أميركي، والتي يتوقّع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري، ستلبي "الاحتياجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة" وعلى صعيد الدفاع الجوي.

كان مجلس النواب الأميركي صادق على الحزمة وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

بدوره، وجه الرئيس الأوكراني شكره إلى بايدن لـ"دعمه الراسخ" لبلاده، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على الحزمة الجديدة.

وكتب زيلينسكي، على منصة إكس "أنا ممتن لجو بايدن لدعمه الراسخ لأوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية"، موضحا أن نظيره الأميركي أكد له خلال محادثة هاتفية أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".

وأكد الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة وأوكرانيا "باشرتا العمل من أجل التوصل إلى "اتفاق أمني" ثنائي.

وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية، إن "فريقينا، أوكرانيا والولايات المتحدة، باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن أحرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".