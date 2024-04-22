"الأرصاد" يسجل زلزالا قويا في تايوان

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، مساء الاثنين، زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في تايوان.

وقال المرصد، على منصة "إكس"، إن الزلزال سجل "الساعة 22:32، الموافق 22/04/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

وأفادت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية في تايبيه بأن زلزالا بقوة 6 درجات هز تايوان في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقع الزلزال بعدما تعرضت الجزيرة لسلسة من الهزات الأرضية اعتبارا من بعد ظهر الاثنين شعر بها السكان، بحسب مراسلون صحفيون في المكان.