الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: آسيا الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية في 2023

جزيرة غمرتها المياه في الصين
23 ابريل 2024 13:56

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء أن آسيا كانت "الإقليم الأكثر تضررا من الكوارث" المرتبطة بالمناخ في العام 2023، حيث أودت الفيضانات والعواصف بحياة ضحايا وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليستى ساولو في تقرير صادر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن "2023 كان العام الأحرَّ على الإطلاق الذي شهده الكثير من بلدان الإقليم طوال تاريخها، إلى جانب ما شهدته من وابلٍ من الظروف المتطرفة التي تراوحت من الجفاف وموجات الحر إلى الفيضانات والعواصف. وقد أدى تغيّر المناخ إلى زيادة تواتر هذه الظواهر وتفاقُم شدتها، وهو ما يخلِّف آثاراً بالغة على المجتمعات والاقتصادات، والأهم من ذلك، على حياة البشر والبيئة التي نعيش فيها".

أخبار ذات صلة
رئاسة «COP28»: التمويل العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي
المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية يعزز التعاون في مجالات العمل الخيري
المصدر: وكالات
تغير المناخ
آسيا
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©