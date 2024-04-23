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الصين تصدر أعلى مستوى إنذار بعد أمطار وفيضانات

منطقة غمرتها الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
23 ابريل 2024 10:49

أصدرت السلطات الصينية الثلاثاء أعلى مستوى إنذار في مناطق بجنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة قوانغدونغ، وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني.

وبات مستوى الانذار الأحمر نافذا اعتبارا من الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) الثلاثاء في شينزن، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة، والواقعة مقابل هونغ كونغ.

وحذّرت السلطات من خطر "مرتفع للغاية" من حصول فيضانات خلال فترة من تساقط الأمطار الغزيرة يتوقع أن تستمر لما بين "ساعتين وثلاث ساعات".
والأمطار الغزيرة ليست أمر غير معتاد في جنوب الصين خصوصا في الصيف، إلا أنها نادراً ما تحصل خلال فصل الربيع.

وتشهد قوانغدونغ أمطاراً غزيرة منذ الخميس. وهذه المقاطعة هي الأكبر من حيث عدد السكان في الصين مع 127 مليون نسمة، وتحظى بأهمية محورية في قطاع الصناعة، اذ تضم عشرات الآلاف من المصانع، وغالبية انتاجها مخصص للتصدير.

وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، وفق ما أفادت السلطات في حصيلة صادرة الإثنين.

وتسبّب هطول الأمطار في ارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات "لا يحدث مثلها سوى مرّة واحدة في قرن من الزمن"، وفق السلطات.

وفي هذا الإطار، أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن إصابة ستة أشخاص على الأقل جراء انزلاقات للتربة في منطقة جيانغوان في شمال مقاطعة قوانغدونغ.

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وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن المقاطعات المتاخمة لقوانغدونغ، بما في ذلك فوجيان (شرق) وقويتشو (جنوب غرب)، ستهطل عليها أمطار غزيرة. 

المصدر: وكالات
الأمطار
الفيضانات
الصين
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