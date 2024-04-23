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بريطانيا تقدم دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا

جنديان أوكرانيان على خط المواجهة بالقرب من بلدة باخموت (أرشيفية)
24 ابريل 2024 01:48

لندن (وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، تقديم 500 مليون جنيه إسترليني «نحو 620 مليون دولار» كتمويل فوري إضافي لدعم القدرات العسكرية الأوكرانية. 
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لسوناك بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مبيناً أن التمويل سيدعم القدرات العسكرية الأوكرانية ذات الأولوية القصوى ومن بينها الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي وطائرات من دون طيار ما يرفع إجمالي دعم المملكة المتحدة إلى أوكرانيا خلال العام الحالي إلى 3 مليارات جنيه إسترليني «3.72 مليار دولار». 
وأضاف سوناك، أن وزارة الدفاع البريطانية ستقدم معدات عسكرية تتضمن 60 قارباً و400 مركبة، وأكثر من 1600 صاروخ ما يمثل أكبر التزام بتقديم معدات عسكرية لمساعدة أوكرانيا. 
من جانبه، أعرب زيلينسكي عن شكره على دعم المملكة المتحدة المستمر لبلاده قائلاً: إن «المساعدة العسكرية الجديدة ستحدث فرقاً للمقاتلين الأوكرانيين على خط المواجهة».
وفي السياق، أكد زيلينسكي، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أن البلدين «باشرا العمل على اتفاق أمني» ثنائي.
وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية، إن «فريقينا -أوكرانيا والولايات المتحدة- باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي»، مؤكداً أيضاً أن كييف وواشنطن أحرزتا تقدماً في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى.

بريطانيا
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
ريشي سوناك
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