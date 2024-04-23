توزيع مساعدات أممية لـ 14 ألف نازح في اليمن

عدن (وكالات)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، تقديم مساعدات إغاثية إلى 14 ألف نازح حديث جراء الصراع والأمطار الغزيرة في اليمن. وقال الصندوق الأممي، في حسابه على منصة «إكس»: «إنه منذ يناير الماضي، ساعدت الإغاثة الطارئة المنقذة للحياة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة 13.678 نازحاً جديداً في جميع أنحاء اليمن».

وأضاف الصندوق أن هؤلاء نزحوا حديثاً بسبب النزاع والأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن المناخ.

وأوضح أن تقديم هذه المساعدات تم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة. ويواجه معظم النازحين في اليمن ظروفاً معيشية صعبة، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.