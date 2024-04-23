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«الجامعة العربية» تبحث الأوضاع في غزة والضفة الغربية اليوم

عائلة فلسطينية نازحة في مدينة رفح (أ ف ب)
24 ابريل 2024 01:48

القاهرة (الاتحاد) 

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أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا اليوم الأربعاء، بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة، وفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال السفير حسام زكي إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، (وفا)، عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، قوله إن بلاده ترغب في انعقاد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن «في ضوء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

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