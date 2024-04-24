سيدني.. توقيف 7 متهمين بالإرهاب

سيدني (وكالات)

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أوقفت سبعة أشخاص يشكلون «خطراً وتهديداً غير مقبولين» على الجمهور بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب شارك فيها 400 شرطي أمس.

وكشف اثنان من كبار الضباط أن الأفراد على صلة بشاب يبلغ من العمر 16 عاماً متهم بطعن أسقف آشوري، ويتبنون «أيديولوجية متطرفة». وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت خمسة أشخاص.

ورجّح نائب مفوّض الشرطة دايف هادسون أن تكون المجموعة تخطّط لهجوم، بالرغم من عدم تحديد هدف خاص. وقال إن «سلوكهم، وهم قيد المراقبة، دفعناً إلى الظنّ أنه في حال أرادوا ارتكاب فعلة ما، لن يكون في وسعنا منع ذلك»، مضيفاً «خلصنا خلال التحقيق إلى أرجحية حدوث هجوم».

وأشارت الشرطة إلى أن كلّ الموقوفين قاصرون.

تعرّض الأسقف مار ماري عمانوئيل للطعن في الرأس والصدر، في حادثة نفّذها فتى في 16 من العمر، بينما كان الأسقف يلقي عظة. وصنّفت الشرطة هذه الحادثة «عملاً إرهابياً»، فشُكّل فريق عمل لمكافحة الإرهاب من عناصر الشرطة الفيدرالية والإقليمية والمخابرات وفتح تحقيقاً في المسألة.