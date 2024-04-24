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تقرير أممي: 282 مليون جائع في 2023

تقرير أممي: 282 مليون جائع في 2023
25 ابريل 2024 01:42

باريس (وكالات) 

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تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال العام 2023 واحتاج نحو 282 مليون شخص لمساعدة طارئة جراء النزاعات، ولا سيما في قطاع غزة والسودان، فضلاً عن ظواهر مناخية قصوى وصدمات اقتصادية على ما حذرت 16 منظمة للأمم المتحدة وأخرى إنسانية.
ويشكل هذا العدد زيادة قدرها 24 مليوناً مقارنة بالعام 2022 ولا تزال الآفاق قاتمة للسنة الراهنة على ما جاء في التقرير العالمي الأخير حول الأزمات الغذائية الذي أعدته شبكة المعلومات حول الأمن الغذائي.
وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يشير إلى وضع تكون فيه حياة الفرد أو سبل عيشه مهددة بخطر داهم لأنه عاجز عن توفير الغذاء بشكل مناسب. وهذا التفاقم الأخير ناجم جزئياً أيضاً عن زيادة في عدد المناطق المشمولة بالتقرير.

الأمن الغذائي
الأمم المتحدة
الجوع
النزاعات المسلحة
المجاعة
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