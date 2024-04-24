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إندونيسيا تعلن سوبيانتو الرئيس الثامن للبلاد

برابوو سوبيانتو
25 ابريل 2024 01:41

كوالالمبور (وكالات) 

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أعلنت هيئة الانتخابات العامة الإندونيسية بشكل رسمي، أمس، أن برابوو سوبيانتو هو الرئيس الثامن للبلاد بعد رفض المحكمة الدستورية الطعون المقدمة من مرشحين مهزومين للرئاسة فيما يتعلق بنزاع الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي. 
وقال رئيس هيئة الانتخابات العامة الإندونيسية هاشم أسياري إنه «تم اختيار سوبيانتو ونائبه جبران راكابومينغ راكا ليكونا الرئيس ونائب الرئيس للفترة من 2024 حتى 2029 بنحو 96 مليوناً أو ما يقرب من نسبة 59% من إجمالي الأصوات». 
وتعهد سوبيانتو بالنضال من أجل جميع الإندونيسيين، داعياً إلى الوحدة بين النخب السياسية لدفع البلاد إلى الأمام في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز نفوذه البرلماني قبل توليه منصبه في أكتوبر. 
وقال سوبيانتو «سأثبت أنني سأناضل من أجل جميع الإندونيسيين، بما في ذلك أولئك الذين لم يصوتوا لي»، مضيفاً «إذا أرادت إندونيسيا البقاء وأن تصبح دولة مزدهرة فيجب على جميع النخب أن تعمل معاً». وتعهد بالقضاء على الفقر والفساد وتحسين حياة جميع الإندونيسيين. ومن المقرر أن يتم تنصيب سوبيناتو، الذي يشغل حالياً منصب وزير دفاع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في 20 أكتوبر المقبل.

إندونيسيا
انتخابات إندونيسيا
الانتخابات الإندونيسية
برابوو سوبيانتو
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