أمر ملكي بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن

عمان (وكالات)

ذكر التلفزيون الرسمي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر أمراً، أمس، بإجراء انتخابات برلمانية.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة، إجراء الانتخابات النيابية بالبلاد في 10 سبتمبر المقبل.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن المعايطة قوله: إن إصدار الجدول الزمني المنظم لمجريات العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومن ضمنها موعد الترشح الأسبوع المقبل.

وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون أربعة أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.

وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في نوفمبر 2020، وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب.

ولفت المعايطة إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر للعام 2024 موعداً للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين يأتي بالاستناد لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته.