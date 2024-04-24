الأردن والكويت يدعوان لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل النزاعات

عمّان (الاتحاد)

دعا الأردن والكويت، أمس، إلى تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل النزاعات وخفض التوترات وتجنب التصعيد العسكري بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مشترك بختام زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأورد البيان أن «ملك الأردن وأمير الكويت أكدا دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات».

وأكد الجانبان «أهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، حرصاً على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة».

وشددا على «أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، وفق البيان ذاته.

وأكدا «أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة».

وبحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدا على حاجة المجتمع الدولي الملحّة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة.