مصر تحذر من تداعيات كارثية للاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح

حسن الورفلي (القاهرة)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذّراً من أي عمليات عسكرية في مدينة رفح، نظراً لما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وعلى السلم والأمن الإقليميين.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي تناول الأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى جانب الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد السيسي أيضاً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشارت الرئاسة، في بيانها، إلى أن الجانبين توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها. كما شدد الطرفان على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة، وأكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.