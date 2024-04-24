تحذيرات من كارثة صحية جرّاء انتشار الأوبئة في خيام النازحين بغزة

غزة (الاتحاد)

حذرت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة من كارثة صحية جرّاء انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي.

وأشارت المصادر إلى رصد عديد من حالات «الحمى الشوكية» ومرض الكبد الوبائي بين المدنيين، وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل.

وفي سياق متصل، قال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، إن هناك كثيراً من العمل الذي يتعين القيام به لأن خطر المجاعة في القطاع مرتفع للغاية.

وقال ساترفيلد للصحفيين: «خطر المجاعة في أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب، لا سيما في الشمال، مرتفع للغاية»، داعياً إلى «بذل مزيد من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم في حاجة لها، وخاصة إلى هذا الجزء من القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان».