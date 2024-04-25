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الفيضانات تدمر 70 مدرسة في إقليم أروزجان الأفغاني

الفيضانات تدمر 70 مدرسة في إقليم أروزجان الأفغاني
25 ابريل 2024 13:06

 أعلن شمس الله قمران، رئيس الإدارة التعليمية في إقليم أروزجان بأفغانستان، أن الأمطار والفيضانات الأخيرة دمرت كلياً أو جزئياً نحو 70 مدرسة في مقاطعات ووسط الإقليم. 
وأضاف قمران أن إدارة التعليم في أروزجان تفتقر إلى التمويل الكافي لإعادة بناء تلك المدارس، بحسب موقع طلوع نيوز. 
وقال رئيس الإدارة التعليمية في أروزجان، «في حال لم تحظ المدارس باهتمام كاف من المنظمات، فسوف نواجه مشاكل هائلة».
 وقال العديد من الطلاب والمعلمين في الإقليم، إن الدمار الذي لحق بالمدارس أبطأ العملية التعليمية. وأضاف المعلمون أن أغلب طلاب المدارس المدمرة يدرسون حالياً بشكل خاص في منازلهم، أو في أماكن مفتوحة.
 ودمرت الفيضانات والأمطار الأخيرة عشرات المدارس في مقاطعة أروزجان، وفي السابق، أفادت إدارة التعليم الإقليمية بأنه بسبب نقص المباني المدرسية، وأعداد المعلمين، حُرم 80 ألف طفل من التعليم العام الجاري.

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