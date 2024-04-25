الكرملين يعلّق على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

علّق الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، على تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أقرتها واشنطن.

وأعلن الكرملين أن تسليم صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" إلى كييف لن يغيّر شيئا في الأزمة القائمة، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، خلال لقاء مع صحافيين، إن "الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية أن تسليم هذه الأسلحة "لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت، في فبراير الماضي، إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" (ATACMS) "بناء على طلب مباشر من الرئيس" جو بايدن.

وتتمتّع هذه الصواريخ بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، نزولا عند مطلب ما انفكّت كييف تكرّره منذ فترة طويلة كي يتسنّى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرّات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.