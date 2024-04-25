الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يعلّق على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

لحظة إطلاق صاروخ من طراز صواريخ "أتاكمز"
25 ابريل 2024 18:16

علّق الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، على تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أقرتها واشنطن.
وأعلن الكرملين أن تسليم صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" إلى كييف لن يغيّر شيئا في الأزمة القائمة، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.
وقال  دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، خلال لقاء مع صحافيين، إن "الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة".
وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية أن تسليم هذه الأسلحة "لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت، في فبراير الماضي، إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" (ATACMS) "بناء على طلب مباشر من الرئيس" جو بايدن.
وتتمتّع هذه الصواريخ بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، نزولا عند مطلب ما انفكّت كييف تكرّره منذ فترة طويلة كي يتسنّى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرّات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.

أخبار ذات صلة
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: وكالات
صواريخ بعيدة المدى
صواريخ أتاكمز
الكرملين
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©