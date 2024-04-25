الجيش الكيني يشارك في جهود الإنقاذ من الفيضانات

نشرت كينيا قوات من الجيش، اليوم الخميس، لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة العشرات في منطقة شرق أفريقيا على مدى شهر حتى الآن.

وقال الصليب الأحمر الكيني إن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات في كينيا منذ مارس آذار الماضي، بينهم عشرة منذ يوم الاثنين. وغمرت المياه مناطق واسعة من العاصمة نيروبي ومدن كبرى أخرى مما أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

وفي تنزانيا المجاورة، وصل عدد القتلى بسبب الأمطار إلى 155، حسبما قال رئيس الوزراء قاسم مجاليوا للبرلمان اليوم الخميس. واضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم في بوروندي.

وتعرض شرق أفريقيا لفيضانات غير مسبوقة خلال موسم الأمطار الماضي في أواخر عام 2023. ويقول الخبراء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين إن نشر قوات الجيش جاء للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وقال نائبه إنه سيتم تفعيل مركز لمواجهة الطوارئ متعدد الوكالات اليوم الخميس، مشيرا إلى أن من المتوقع هطول أمطار أعلى من المعتاد خلال الأسبوع المقبل.