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مقتل 70 إرهابياً وسط الصومال

جنود صوماليون في ولاية غلمدغ (من المصدر)
26 ابريل 2024 01:33

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية وإصابة 30 آخرين، وذلك في عمليات مشتركة نفذها الجيش بولاية غلمدغ وسط البلاد. 
وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إن «عمليات عسكرية مخططة نفذها الجيش الصومالي والأصدقاء الدوليين (لم يحددهم البيان)، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عنصراً من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وإصابة 30 آخرين في غابة منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ». 
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا» أن «القتلى كانوا يتجمعون في 3 مراكز عسكرية واقعة في المنطقة، وكانوا من بين 150 مسلحا حسب المعلومات الاستخباراتية». ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تبحث عن بقية عناصر التجمع الذين لاذوا بالفرار إلى غابات المنطقة. وتأتي العملية العسكرية غداة أخرى مماثلة نفذها الجيش الصومالي في نفس الولاية، وقد شهدت مقتل 30 عنصراً من «حركة الشباب»، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» التي تأسّست في مطلع العام 2004 كواحد من الأفرع الأفريقية التابعة لتنظيم «القاعدة»، وقد تبنّت منذ ذلك الوقت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة، لكنها طُردت من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 وفقدت معظم قدراتها وباتت محاصرة في مناطق ريفية محدودة.

الصومال
الحكومة الصومالية
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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