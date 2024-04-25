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الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
26 ابريل 2024 01:33

نواكشوط (الاتحاد)

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أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ترشحه لفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.  ويتولى ولد الغزواني (67 عاماً) منصب الرئاسة في بلاده منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقراراً رغم تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل الأفريقي الذي تعد موريتانيا عضواً في مجموعة دوله الخمس.  وقال ولد الغزواني إنه «ارتأى أن يتوجه إلى الموريتانيين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة تلبيةً لنداء الواجب، وحرصاً على مواصلة خدمتكم». 
ووصف ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها «محطة هامة على مسار توطيد النظام الديمقراطي»، متعهداً ب«مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع البلاد نحو مزيد من التقدم والنماء».
ويعتبر ولد الغزواني، وهو الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأفريقي، المرشحَ الأوفر حظاً في توقعات المراقبين.
وفي العام الماضي، حقق حزبه «الإنصاف» فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدماً بفارق كبير على الحزب المنافس الذي حصل على 11 مقعداً فقط، وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو. ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو.

الرئيس الموريتاني
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الانتخابات الموريتانية
محمد ولد الشيخ الغزواني
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