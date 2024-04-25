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مصر تجدد رفض تهجير الفلسطينيين

فلسطينيون يقفون داخل منزل مدمر في رفح (أ ف ب)
26 ابريل 2024 01:33

القاهرة (الاتحاد)

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جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رفض بلاده التام لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي.  وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها السيسي في الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء. وقال الرئيس المصري إن «التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب على قطاع غزة، والموقف المصري واضح منذ اللحظة الأولى ورافض تماماً لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر».  وأكد موقف مصر الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. 
وأضاف أن «كل هذا يشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها».

فلسطين
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قطاع غزة
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الحرب في غزة
عبد الفتاح السيسي
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