إسرائيل تكثف القصف الجوي على رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

كثفت إسرائيل القصف الجوي على مدينة رفح، بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوماً شاملاً رغم التحذيرات الدولية من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وقال مسعفون في القطاع إن 5 غارات جوية على رفح في وقت مبكر أمس، أصابت ثلاثة منازل على الأقل مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وفي الشهر السابع من الحرب على قطاع غزة، استأنفت القوات الإسرائيلية قصف المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، وكذلك شرق خان يونس في الجنوب.

وقال ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن «مجلس وزراء الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات لمناقشة كيفية تدمير آخر الفصائل في رفح وأماكن أخرى».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن العملية الوشيكة في رفح، ستبدأ بإجلاء المدنيين وقد تستمر لـ 5 أسابيع.

وجاء في تقرير إذاعي، أنه «خلال المرحلة الأولى من العملية البرية، سيتم نقل المدنيين من رفح إلى مواقع أكثر أمنا».

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل، يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، لبحث تفعيل محادثات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسرى، بحسب ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.

وأكدت مصادر مصرية لـ«الاتحاد» أن القاهرة تتحرك في عدة مسارات من بينها التحركات السياسية والدبلوماسية، لمنع قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى وجود تخوفات كبيرة من الجانب المصري والأميركي من نزوح سكان قطاع غزة المتواجدين في أقصى جنوب غزة إلى سيناء حال أقدمت إسرائيل على عملية برية واسعة في رفح.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات المكثفة التي تجريها القاهرة تهدف بشكل رئيسي إلى خفض التصعيد والدفع نحو إبرام اتفاق بين الجانب الإسرائيلي والفصائل يدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى وتجنب التصعيد العسكري بين الطرفين وتجنيب المنطقة ويلات الصراع والاستقطاب الإقليمي.

وفي سياق آخر، أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى نداء يطالب الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن باعتباره سبيلاً لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الدول في بيان، وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه «تأكيد استثنائي على إجماع الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة منذ أكثر من 200 يوم».

ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين في غزة.

والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن عين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط خلفاً للمبعوث السابق ديفيد ساترفيلد.

وكان الرئيس الأميركي قد استحدث هذا المنصب في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، لقيادة الدبلوماسية الإقليمية الأميركية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة حسبما جاء في بيان للوزير بلينكن.