تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، إطلاق آلية أممية جديدة خلال أيام لتوصيل المعونات والمساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت كاخ في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، لاستعراض مسار تطبيق قرار المجلس رقم 2720، إن آلية العمل الجديدة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وستطبق في المرحلة الأولى على الطريقين القادمين من قبرص والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن المشاورات التقنية ستكتمل عما قريب مع مصر بشأن الطريق المصري، مؤكدةً ضرورة إحداث نقلة نوعية لضمان مواصلة تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان المدنيين في غزة بشكل آمن.

وتهدف الآلية كما ورد في قرار مجلس الأمن إلى التعجيل بتوفير شاحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي ليست أطرافاً في النزاع من أجل تسريع وتبسيط وتعجيل توفير المساعدات للمدنيين.

وذكرت كاخ أن «حجم الدمار والآثار المدمرة للحرب على جميع سكان غزة، يتطلب خطة دعم طموحة».