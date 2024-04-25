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تحذيرات من انتشار كبير للأمراض المعدية بين النّازِحين في غزة

فتاة تجلس بين أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
26 ابريل 2024 01:33

غزة (الاتحاد)

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أكد المديرُ التنفيذي لجمعيَّةِ الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاعِ غزّة الدكتور بشار مراد أنه لا توجدُ بيئة صالحة للحياةِ في القطاع، متوقِّعاً انتشاراً كبيراً للأمراضِ المُعدِية بين صفوفِ النّازِحين، خاصَّةً تلك التي تنتقِلُ عبر الجهازِ التنفسي، وكذلك الأمراض المُعدِية. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس، عن مراد قوله، إنَّ القطاعَ الصحيَّ أمام كارثةٍ وأزمةٍ حقيقيَّةٍ تُهدِّدُ فئاتِ الكبارِ في السِّنِّ والأطفال، مشيراً إلى انتشارٍ واسعٍ لمرضِ «الكبدِ الوَبائي» في معظمِ مخيَّماتِ النّازِحينَ جرّاءَ الاكتظاظِ الكبيرِ داخلَها وقلَّةِ المياهِ وعدمِ وجودِ الكهرباءِ لحفظِ الموادِّ الغذائيَّة. 
وحذَّرَ مراد من تدهورِ الأوضاعِ الصحيَّةِ للمرضى بحالاتٍ مزمنة والمصابينَ جرّاءَ نَقصِ المُعَدّاتِ والمستلزَماتِ الطبيَّةِ والأدوية، ما يُصعِّبُ الحصولَ على الخدماتِ الصحية، لافتاً إلى أنَّهُ تمَّ افتتاحُ مَقارَّ طبيَّةٍ لتقديمِ الخدماتِ للسكان بالحدِّ الممكن. 
وفي سياق آخر، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بانقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة جرّاء الهجمات المستمرة على القطاع.

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