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روسيا تسلم رفات 140 جندياً أوكرانيا إلى كييف

جنديان أوكرانيان على خط المواجهة بالقرب من بلدة باخموت (أرشيفية)
27 ابريل 2024 01:34

كييف، موسكو (الاتحاد، وكالات)

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تسلمت أوكرانيا جثث 140 جنديا قُتلوا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون، وفقا لما ذكرته الهيئة المسؤولة عن شؤون أسرى الحرب في منشور على تطبيق تليجرام أمس. 
وقالت الهيئة إن 5 جثث كانت من منطقة سومي في شمالي أوكرانيا. لا يوجد لروسيا أي أراض أوكرانية تحت سيطرتها في هذه المنطقة، ولكن في بداية  مارس الماضي، قامت وحدات ممن يُزعم أنهم متطوعون روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا بتوغلات انطلاقاً من منطقة سومي داخل أراضي روسية. 
وقالت الهيئة إنه بمجرد التعرف على هويات القتلى، سيتم تسليمهم إلى ذويهم. ووجهت الهيئة، المعروفة باسم هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب، الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على ترتيب إعادة الجثث. 
وعلى الرغم من القتال المستمر منذ عامين يتبادل الجانبان بانتظام جثث الجنود القتلى وأسرى الحرب. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت روسيا قد تسلمت جثث جنود قتلى في المقابل، وعدد هذه الجثث.  
على صعيد آخر، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تكرار كارثة تشيرنوبل، فيما أحيت البلاد ذكرى الكارثة التي شهدتها محطة الطاقة عام 1986.
ميدانياً أكد الجيش الروسي أمس أنه قصف قطاراً منطقة دونيتسك الأوكرانية كان يحمل أسلحة غربية الى كييف، وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكك الحديد في اوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «قطارا يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه»، من دون توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة.

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