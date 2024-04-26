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واشنطن تعتزم سحب بعض قواتها من تشاد لفترة مؤقتة

أنصار الرئيس الانتقالي في تجمع حاشد في ملعب جنوب تشاد (أ ف ب)
27 ابريل 2024 01:34

واشنطن (وكالات)

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قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تعتزم سحب بعض قواتها من تشاد مؤقتاً، وهو تحرك يأتي بعد أيام من اضطرار واشنطن إلى الموافقة على سحب قواتها من دولة النيجر المجاورة. 
وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر قائد سلاح الجو في تشاد الولايات المتحدة بوقف أنشطتها في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نجامينا، بحسب رسالة مرسلة إلى الحكومة الانتقالية. وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن عددا من القوات الأمريكية في تشاد سيعيد التمركز خارج البلاد.
وذكر أنها «خطوة مؤقتة» في إطار مراجعة جارية للتعاون الأمني مع تشاد، وهو تعاون سيُستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في السادس من مايو.
وقال مسؤول أمريكي، إن «عشرات من جنود القوات الخاصة ممن يتواجدون في تشاد بصفتهم مخططين ومستشارين سينتقلون إلى ألمانيا».

تشاد
أميركا
النيجر
نجامينا
وزارة الدفاع الأميركية
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