الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته للفلسطينيين

بروكسل (وكالات)

أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أنها تعمل على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة، وذلك خلال التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض.

وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان أمس: إن «الاتحاد الأوروبي سيقدم الآن مبلغاً إضافياً قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية تُوَجَّه من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة».

وأضافت أن «هذا الدعم يهدف إلى زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة، ودعم التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى، وغيرها من متطلبات الحياة».

الجدير بالذكر أنه بهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة، وفي جميع أنحاء المنطقة في عام 2024.