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الولايات المتحدة تبدأ بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

رصيف مؤقت على ساحل قطاع غزة
27 ابريل 2024 01:34

واشنطن (وكالات)

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بدأت الولايات المتحدة بناء رصيف بحري في غزّة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة «البنتاجون»، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وفي مواجهة التأخير والعراقيل الإسرائيليّة في إيصال المساعدات الإنسانيّة برًّا إلى قطاع غزّة الذي يشهد كارثة إنسانيّة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أوائل مارس بناء ميناء مؤقت.
وقال الناطق باسم «البنتاجون» الميجور جنرال بات رايد لصحافيّين: «أؤكّد أنّ سفناً حربيّة أميركيّة بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر».
وأضاف أنّه يُتوقّع تشغيل الرصيف اعتباراً من بداية مايو، مؤكداً أنّ «كلّ شيء يسير حالياً وفق الخطّة».
من جهته، قال مسؤول عسكري أميركي كبير، إنّ المساعدات ستصل أوّلاً إلى قبرص حيث ستُفحص، على أن تُعَدّ للتسليم. وستُنقل لاحقاً بسفن تجاريّة إلى منصّة عائمة قبالة قطاع غزّة، ثمّ بوساطة سفن أصغر إلى الرصيف البحري.
وذكر أنّ القدرة التشغيليّة ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يومياً، ثم 150 شاحنة في اليوم.

المساعدات الإنسانية
غزة
أميركا
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فلسطين
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