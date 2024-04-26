السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت

إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت
27 ابريل 2024 00:53

أكدت زيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الجمعة، أن إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ لنظام الدفاع الجوي باتريوت أميركي الصنع، من مخزونها الخاص. وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن مدريد قررت تزويد كييف بصواريخ باتريوت،  ولكن بدون الرادار ومنصات إطلاق الصواريخ التي يتطلبها نظام باتريوت سطح - جو.

أخبار ذات صلة
سابالينكا تبدأ الحملة في مدريد
نادال يتمنى أن يتذكره طفله!

وقالت وزارة الدفاع إن روبلز أكدت صحة التقرير خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. وقالت الوزارة إن الوزيرة لم تعلق على ما إذا كانت إسبانيا ستسلم الرادار ومنصات الإطلاق أم لا.

 

المصدر: د ب أ
إسبانيا
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©