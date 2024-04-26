إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت

أكدت زيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الجمعة، أن إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ لنظام الدفاع الجوي باتريوت أميركي الصنع، من مخزونها الخاص. وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن مدريد قررت تزويد كييف بصواريخ باتريوت، ولكن بدون الرادار ومنصات إطلاق الصواريخ التي يتطلبها نظام باتريوت سطح - جو.

وقالت وزارة الدفاع إن روبلز أكدت صحة التقرير خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. وقالت الوزارة إن الوزيرة لم تعلق على ما إذا كانت إسبانيا ستسلم الرادار ومنصات الإطلاق أم لا.