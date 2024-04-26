«الأغذية العالمي» لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة نازحون والمجاعة تجتاح القطاع

عبد الله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

كشفت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، أن حوالي 90% من سكان قطاع غزة هم من النازحين، حيث تستضيف مدينة رفح التي تبلغ مساحتها 20% من القطاع، أكثر من مليون شخص يقيمون في الخيام والشوارع والملاجئ التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وقالت عطيفة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه بعد 6 أشهر من الحرب أصبحت المجاعة أقرب من أي وقت مضى في شمال غزة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد أو الهزال، ويواجه 70% من السكان مجاعة كارثية، واستنفدوا جميع استراتيجيات التكيف مثل تناول العلف أو بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام، وهم في كثير من الأحيان معدمون والبعض منهم مات جوعاً.

وأضافت المسؤولة الأممية أن «البرنامج يمتلك وشركاؤه ما يكفي من الإمدادات الغذائية الجاهزة لإطعام 2.2 مليون شخص في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب وقف إطلاق النار وأن تسمح إسرائيل بفتح المزيد من الطرق والمعابر إلى غزة لإيصال المساعدات».

وشددت عطيفة على أن «الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة هي توصيل الإمدادات الغذائية يومياً وتوزيع مساعدات ضخمة ومنتظمة في ظروف تسمح للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات بالتحرك بحرية وتسمح للناس بالحصول على المساعدات بأمان، فيما لا يزال إيصال قوافل الشاحنات إلى شمال غزة أمراً صعباً للغاية بسبب كثرة التصاريح وعمليات التفتيش والعدد المحدود من السائقين الذين تسمح لهم إسرائيل بالذهاب إلى الشمال وخطر النهب على الطريق».

وعبرت عن تخوفها من العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح التي ترتبط بالمنفذ الحدودي مع مصر، وتأثير ذلك على معدل دخول المساعدات والذي يعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى غزة.

وقالت إن «المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية للتعامل مع الجوع المتفاقم بين السكان حيث تعتبر الإمدادات من القطاع الخاص ضرورية للسماح بإعادة فتح الأسواق وتوفير بديل لإمكانية الوصول للغذاء ولا يزال نقص الوقود والغاز والاتصالات والكهرباء يعيق تنفيذ العمليات الإنسانية».

وأوضحت أن «البرنامج نجح مؤخراً في إيصال وقود كاف لمدة 4 - 5 أيام ودقيق إلى مخبزين في غزة، ونأمل تشغيل مخبز ثالث في الأيام المقبلة، ويحدث هذا التطور الإيجابي بدعم من القوافل التي نجح البرنامج في إدخالها عبر معبر بيت حانون وتضمنت إمدادات غذائية تكفي لنحو 80 ألف شخص، وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها البرنامج في إدخال مساعدات غذائية لشمال غزة عبر هذا المعبر ليصل عدد الشاحنات التي نجح في الوصول بها إلى 118 شاحنة منذ مارس الماضي».