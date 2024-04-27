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تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة

تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
27 ابريل 2024 13:34

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، أنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات.
وأفادت الوزارة في بيان صدر حوالي الظهر: «رصدنا أنشطة 22 طائرة لجيش التحرير الشعبي (الصيني) منذ الساعة 9,30 (1,30 ت غ)».
وأضافت أن «12 طائرة عبرت الخط الأوسط ودخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي من جهة شمال تايوان ووسطها»، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة انضمت إلى سفن البحرية الصينية في إطار «دورية قتالية مشتركة».
وتسجل هذه الخروقات قبل أقل من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 مايو، والذي تعتبره الصين انفصالياً خطراً.
ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة، في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

 

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