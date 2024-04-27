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تعليق إنتاج مصفاة نفط في روسيا جراء قصف

حريق جراء قصف استهدف منشأة للطاقة في روسيا
27 ابريل 2024 17:14

تعليق إنتاج مصفاة نفط في روسيا جراء قصف
 
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول تنفيذي، يشرف على مصفاة نفط في منطقة "كراسنودار" في روسيا، قوله اليوم السبت إن إدارة المصفاة اضطرت إلى تعليق بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة.
تشن أوكرانيا، بشكل منتظم، هجمات على منشآت البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.
وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية لوكالة رويترز إن أوكرانيا هاجمت مصفاتي النفط "إيلسكي" و"سلافيانسك" بمنطقة "كراسنودار" الروسية بطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما تسبب في حرائق في المنشأتين.
وأضاف المصدر أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت كذلك مطار "كوشيفسك" العسكري في المنطقة ذاتها خلال الليل.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 مسيرة أوكرانية فوق منطقة "كراسنودار"، وطائرتين فوق شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة "تاس" عن إدوارد ترودنيف مدير الأمن في مجموعة "سلافيانسك إيكو"، وهي الشركة المشغلة للمصفاة "تم تعليق عمل المنشأة (سلافيانسك) جزئيا. بالضبط 10 طائرات مسيرة أصابت المنشأة مباشرة وشب حريق هائل. ربما تنجم عن ذلك أضرار لم تتضح بعد".
وفي وقت سابق، ذكر رومان سينياجوفسكي رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية، عبر تطبيق "تلغرام"، أن تسع هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.
وأشارت السلطات الروسية، في وقت سابق، إلى اندلاع حريق في مصفاة مدينة سلافيانسك-نا-كوبان فيما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية أن الإنتاج توقف جزئيا في المنشأة.

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