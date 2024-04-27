الكرملين يعلّق على زيارة بلينكن إلى الصين

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، على الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.

وقال الكرملين إن موسكو وبكين ستواصلان تطوير علاقاتهما، رغم الزيارة التي عبر خلالها الوزير الأميركي عن مخاوف إزاء دعم الصين للجيش الروسي. وهي واحدة من القضايا التي قد تؤثر على التحسن الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من شراكة "بلا حدود" مع موسكو، نأت الصين بنفسها عن توفير الأسلحة لروسيا خلال الأزمة الأوكرانية الحالية. لكن بلينكن قال إن إمداد بكين لموسكو بما تسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج "له تأثير ملموس في أوكرانيا".

وقالت الصين إنها لم تقدم أسلحة لأي طرف وإنها "ليست منتجا أو طرفا في الأزمة الأوكرانية". ومع ذلك، تقول إنه لا ينبغي تعطيل أو تقييد التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين ردا على سؤال عن زيارة بلينكن إلى الصين "الصين دولة ذات سيادة مطلقة، دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها وحمايتها".

وأضاف "في الوقت نفسه، فهي (الصين) شريكنا الوثيق. وسنعمل على تطوير تعاوننا بشكل أكبر".