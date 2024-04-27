برلماني يميني متطرف متورط في إطلاق نار في فنلندا

تشتبه شرطة فنلندا بأن نائبا من "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف تورط في حادث بأسلحة نارية أمام مقهى، مساء الجمعة في العاصمة هلسنكي، كما أعلن الحزب.

وقال هاري فورينبه الأمين العام للحزب، في منشور على منصة "إكس"، إن "أحد أعضاء البرلمان من حزبنا تورط في حادثة وقعت في هلسنكي الليلة الماضية".

وأضاف "ليس من الواضح حتى الآن كيف تطورت الأحداث. الشرطة تحقق في الأمر ونحن في انتظار مزيد من المعلومات. سنبلغكم بمجرد علمنا بذلك".

وشاركت ريكا بورا، وزيرة المال في الحكومة ورئيسة حزب الفنلنديين هذا المنشور.

وذكرت صحيفة "سيسكا" أن اثنين من أعضاء البرلمان كانا مساء الجمعة في وسط هلسنكي. ويبدو أن أحدهما أطلق النار لدى مغادرتهما مقهى.

وقالت وسائل إعلام فنلندية إن النائب، الذي أوضحت أنه تيمو فورنانين، موقوف للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف مشددة وانتهاك تشريعات الأسلحة النارية.

وفورنانين أصلا شرطي يمارس الصيد في أوقات فراغه، كما ورد على موقعه الإلكتروني.