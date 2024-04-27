كييف: روسيا تكثف هجومها على قرية أوكرانية

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى قرية "أوكريتين" في شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر بشكل كبير على تلك القرية وتتوقع أن تحول شحنات الأسلحة الأميركية الدفة لصالحها.

وتتقدم القوات الروسية في ست قرى على الأقل على الجبهة الشرقية منذ السيطرة على بلدة "أفدييفكا" في فبراير الماضي.

واندلع قتال عنيف في قرية "أوكريتين"، اليوم السبت، لكن نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة الشرقية قال إن القوات الأوكرانية تبقي على الوضع "تحت السيطرة" في ثلثي القرية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تمكنت من قصف الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من القرية وأن الجيش الروسي "محاصر ويجري اتخاذ إجراءات لطرد (قواته)".

وقال فولوشين إن القوات الروسية تحاول، إلى الشمال من الجبهة الشرقية، السيطرة على بلدة "تشاسيف يار" الاستراتيجية بأي ثمن لكنها لم تدخل المدينة بعد.

ويُنظر إلى "تشاسيف يار"، التي تقع على أرض مرتفعة، على أنها بوابة إلى مدن مهمة في منطقة دونباس.

وتلقت القوات الأوكرانية، الأقل تسليحا وعددا من نظيرتها الروسية، دفعة معنوية هائلة عندما وقعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات كبيرة لكييف أعلبها مساعدات عسكرية.