قتلى بإعصار يضرب أكثر مقاطعات الصين اكتظاظا

أودى إعصار بحياة خمسة اشخاص على الأقل وخلّف عشرات الجرحى، اليوم السبت، في جنوب الصين، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وضربت رياح شديدة، بعد ظهر السبت، مقاطعة غواندونغ التي تضم عشرات آلاف المصانع وتصنف المقاطعة الأكثر اكتظاظا في الصين، إذ يقطنها نحو 127 مليون نسمة.

وأظهرت مشاهد، بثها الإعلام الرسمي وأخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سماء مظلمة في عز النهار، مع رياح شديدة تجرف كل ما في طريقها، ما تسبب باقتلاع أشجار وتدمير مستوعبات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن السلطات المحلية أن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 33 آخرون في هذا الإعصار القوي الذي ضرب كانتون" عاصمة المقاطعة.

وصنف الإعصار من الدرجة الثالثة، ما يعني أن سرعة الرياح تراوح بين 252 و331 كلم في الساعة.

وبداية هذا الأسبوع، شهدت غوانغدونغ فيضانات نتجت من أمطار غزيرة وتسببت بمصرع أربعة أشخاص، وفق حصيلة رسمية.

وقالت الإذاعة الرسمية إن بعض مناطق المقاطعة لم تشهد فيضانات بهذه الخطورة في هذه الفترة من العام منذ 1954.