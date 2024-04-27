ليبيا.. إخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة قريباً

حسن الورفلي (بنغازي)

أجرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اجتماعاً عاماً لمكوناتها في مطار طرابلس الدولي، أمس، بمشاركة نحو 40 ألف عنصر أمني. وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن تأمين طرابلس وصل إلى نسبة 80 في المئة، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاؤها من المجموعات المسلحة قريباً.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.

وفي وقت سابق، وصلت الأميركية ستيفاني خوري المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا إلى العاصمة طرابلس، أمس، حيث ستقوم بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع كل الأطراف والأجسام السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، بحسب ما أكد مصدر أممي ليبي مسؤول لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن خوري ستتولى ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية وإدارة البعثة بعد رحيل عبدالله باتيلي رسمياً من طرابلس يوم 15 مايو المقبل، مشيراً إلى أن الأميركية ستجري مشاورات مكثفة مع الأطراف الفاعلة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك للعمل على وضع الخطوط العريضة لأسباب انسداد المشهد السياسي الليبي.