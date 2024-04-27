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أعاصير تضرب الغرب الأميركي الأوسط

أعاصير تضرب الغرب الأميركي الأوسط
28 ابريل 2024 01:35

واشنطن (د ب أ) 

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اجتاحت عشرات الأعاصير منطقة «الغرب الأوسط»، في الولايات المتحدة الأميركية، وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة «أوماها»، وما حولها بولاية «نبراسكا».  
وقالت شرطة مدينة أوماها، في بيان: «إن العديد من المنازل في مقاطعة دوجلاس غربي البلاد، خارج مدينة أوماها تضررت بسبب إعصار اجتاح المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة». وأظهرت صور ومقاطع فيديو مباني تحولت إلى أنقاض. وعلى الرغم من وقوع إصابات، لم تعلن السلطات عن حدوث وفيات حتى الآن.
وقال تود شمادرير، رئيس شرطة أوماها للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة «لقد كنا محظوظين للغاية مع وجود عدد قليل للغاية من الإصابات. يبدو أن أنظمة الإنذار لدينا في مدينة أوماها كانت فعالة للغاية». وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر في أعقاب العواصف.  وفي مقاطعة لانكستر جنوب غرب مدينة أوماها، تم إنقاذ 70 شخصاً، من مبنى صناعي، انهار بسبب العاصفة. وذكرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية أنه تم الإبلاغ عن 60 إعصاراً من خمس ولايات مختلفة أول أمس الجمعة.

الولايات المتحدة
أعاصير
نبراسكا
إعصار
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