الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار

لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
28 ابريل 2024 01:36

كييف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بايدن مستعد لمناظرة ترامب قبل الاستحقاق الرئاسي
أعاصير تضرب الغرب الأميركي الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونجرس.
وقال أوستن، في مؤتمر صحفي: «هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن». وأضاف، أن الأوكرانيين بحاجة إلى دفاع جوي اعتراضي، وأنظمة مدفعية وذخائر، كما أنهم بحاجة إلى مركبات مدرعة، ويحتاجون إلى الصيانة، لذا فإن كل هذه الأنواع من الأشياء مشمولة في الحزمة. ويشمل برنامج المساعدة الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات من دون طيار فضلاً عن ذخيرة المدفعية.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، معتبراً أن ذلك سيسمح لكييف «بتحقيق استقرار على خط المواجهة».
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن تأخير الولايات المتحدة في الموافقة على المساعدة الجديدة كان مكلفًا لكييف. وقال «بينما كنا ننتظر قراراً بشأن الدعم الأميركي، تمكن الجيش الروسي من أخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة».
وأضاف، «لا يزال بإمكاننا الآن ليس تحقيق الاستقرار في الجبهة فحسب، لكن أيضاً المضي قدماً وتحقيق أهدافنا الأوكرانية في الحرب»، مشيراً إلى أن «المدافعين الأوكرانيين بحاجة إلى دعمكم الكافي وفي الوقت المناسب».
وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقاً الرئيس جو بايدن.
وفي هذه الأثناء، أطلق زيلينسكي، نداءً جديداً لتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسلميها أسلحة بسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني أمس. 
وقال زيلينسكي، إن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة.
بعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.
وأشارت مسؤولة عسكرية أميركية، الخميس الماضي، إلى أنه إذا كان استئناف المساعدات الأميركية سيسمح للجيش الأوكراني باستعادة زمام المبادرة ضد قوات روسيا، فإن الاستعداد لهجوم مضاد سيستغرق وقتاً أطول بكثير. وقالت المسؤولة العسكرية الأميركية للصحافيين طالبة عدم كشف هويتها: «لقد قام الأوكرانيون بتقنين ذخيرتهم لفترة من الوقت، لذلك استعاد الروس زمام المبادرة».
وأضافت، أن المساعدات العسكرية من الحلفاء «ستسمح للأوكرانيين بالبدء في استعادة زمام المبادرة»، لكنها «لن تكون عملية سريعة». وأوضحت أن استلام الدفعات الجديدة وبدء استعمالها سيستغرق وقتاً «لذلك لا أتوقع أي هجوم واسع النطاق قريباً». والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونجرس لنحو عام ونصف عام، ويرجع ذلك أساساً إلى خلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، علماً بأن واشنطن كانت قد أعلنت قبل أسبوع عن مساعدات لأوكرانيا في مناسبة واحدة فقط هذا العام: حزمة بقيمة 300 مليون دولار في مارس الماضي جاءت من ميزانية وزارة الدفاع. 

 

لويد أوستن
الولايات المتحدة
واشنطن
أوكرانيا
الكونجرس الأميركي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©